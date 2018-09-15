Украина воплотила некоторые из ключевых принципов западной цивилизации, но не все - историк Нил Фергюсон

Старший научный сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете историк Нил Фергюсон в комментарии НВ отметил, что Украина воплотила некоторые из шести ключевых принципов западной цивилизации, которые он определил в своей книге Цивилизация, но не все.

Так, принцип экономической и политической конуренции в Украине реализован лишь наполовину. По мнению Фергюсона в нашей стране существует политическая конкуренция, но "экономика остается под контролем горстки олигархов".

Что касается такого принципа как научная революция, то историк отмечает существование традиций научного и медицинского образования в Украине, но подчеркивает, что лучшие местные образовательные институты уступают западноевропейским.

Он также упоминает недостаточную реализацию других принципов: "Верховенство права слабое, ведь к олигархам закон неприменим. Потребительское общество существует, но его кошельки зачастую пусты. Существует и трудовая этика, но не хватает работы".

В то же время, Фергюсон считает, что преимуществами Украины являются расширение и углубление национального сознания после Революции Достоинства, укрепление геополитической позиции и поддержка МВФ.

"Часто именно внешнее давление заставляет страну навести порядок в своих делах, потому что цена ошибки становится неимоверно высокой", - отметил историк.

Фергюсон обратил внимание на молодое постсоветское патриотичное поколение украинцев, которое "понимает, что надо сделать, чтобы очистить украинскую политику".

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