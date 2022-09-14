После войны Украина перейдет к израильской модели безопасности — Шмыгаль

14 сентября, 16:46
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль / Facebook)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль / Facebook)

Премьер-министр Денис Шмыгаль в среду, 14 сентября, заявил, что после войны Украина перейдет к израильской модели безопасности в общественных местах.

Во время брифинга глава правительства сказал, что безопасность сейчас стала ключевым фактором, а после завершения войны «станет для нашего общества приоритетом № 1».

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«Это и армия, и в целом безопасность жизнедеятельности. Начиная от школ, больниц, мест массового скопления, торговых центров, которые должны быть обеспечены соответствующими [мерами безопасности]… Модель Израиля, когда на входе в каждое помещение со скоплением людей есть охрана, у некоторых есть рамки, которые не позволяют проносить оружие. Все это нас ожидает», — считает премьер.

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По словам Шмыгаля, сейчас в Украине работают над такой концепцией и новой политикой безопасности и правопорядка. Она может в том числе предусматривать трудоустройство большого количества ветеранов. Премьер добавил, что новый подход затронет нормативы строительства, в частности, наличие укрытий в зданиях.

Шмыгаль также сказал, что в будущем в украинской армии полностью завершат внедрение стандартов НАТО, а ядром Вооруженных Сил должны быть контрактники.

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«Все граждане, как минимум все мужчины, должны быть военнообязанными, проходить соответствующие курсы. В моем видении, и мы уже начинали дискутировать эти вещи, призыв как советская модель должна быть отменена. Тратить два года на то, чтобы учиться маршировать, не имеет смысла», — добавил он.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Израиль Украинская армия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украина НАТО Безопасность Денис Шмыгаль

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