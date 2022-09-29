Украина вернула домой четверых морпехов и двоих гражданских — Ермак

29 сентября, 14:22
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Андрей Ермак/Telegram

Андрей Ермак/Telegram

В четверг, 29 сентября, Украина в рамках обмена пленными вернула домой четверых морпехов и двоих гражданских.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

«Состоялся очередной обмен пленными. Мы вернули 6 наших людей — четверых морпехов и двоих гражданских. Офицеры — Булахов Алексей и Костенко Николай. Солдаты — Герасименко Людмила и Иван Земляной. Гражданские — Андруша Виктория и Майборода Яна», — уточнил он.

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Ермак добавил, что украинские военные участвовали в боях за Мариуполь.

https://www.youtube.com/watch?v=PrzjalhOzAE&feature=emb_title

Он также рассказал о том, как в плен к российским оккупантам попали гражданские.

Викторию Андрушу 27 марта российские солдаты забрали из дома, потому что в ее телефоне нашли данные о вражеской технике, которые она передавала ВСУ. Украинку отвезли в РФ и содержали в Курском СИЗО.

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Майборода Яна оказалась в плену из-за того, что в ее телефоне вошли фотографии техники россиян на территории Чернобыльской зоны.

«Обмены продолжаются. Наша цель — вернуть всех наших людей. Над этим работаем нон-стоп, и мы это обязательно сделаем», — резюмировал глава ОПУ.

21 сентября Украина провела самый масштабный обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России. Среди 215 человек, освобожденных из российского плена, 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров с Азовстали (сейчас находятся в Турции), а также десять иностранцев, некоторым из которых оккупанты угрожали смертной казнью (их самолет прибыл в Саудовскую Аравию).

Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука.

В плену у РФ еще остаются украинские защитники.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Украинские военные Обмен пленными Андрей Ермак Война России против Украины

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