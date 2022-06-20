Нет гарантии, что Россия снова не атакует украинские порты после их разблокировки — Зеленский 20 июня, 17:23 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас на украинских элеваторах более 25 миллионов тонн зерна, и Украина налаживает альтернативные маршруты экспорта и ведет переговоры о разблокировке портов.

Во время обращения к странам — участницам Африканского Союза в понедельник, 20 июня, глава государства подчеркнул, что именно Россия, которая развязала полномасштабную войну против Украины, несет ответственность за продовольственный кризис. Он отметил, что, по подсчетам экспертов, от украинского экспорта продовольствия зависят жизни около 400 млн человек в разных странах мира.



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Зеленский заявил, что сейчас Украина налаживает экспорт по железной дороге и через порты соседних стран, чтобы прошлогодний урожай и урожай этого года мог попасть к потребителям, но по новым маршрутам «получается направить значительно меньший объем и за значительно большее время».

«Мы ведем сложные многоуровневые переговоры, чтобы разблокировать украинские порты, но прогресса пока нет… Пока не найден реальный инструмент, который гарантирует, что Россия не атакует их снова. Вот почему продовольственный кризис будет сохраняться, пока продолжается эта колонизаторская война, война России против Украины, и пока заблокированы наши порты», — добавил президент Украины.

В условиях блокады портов российскими оккупантами в апреле Украина экспортировала 1 млн т агропродукции, в мае — 1,74 млн т.

Страна-агрессор блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует его вывозу по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам и железнодорожной инфраструктуре.

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