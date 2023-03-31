Словения поддержала членство Украины в НАТО 31 марта, 21:10 Владимир Зеленский и Роберт Голоб (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Словения поддержала вступление Украины в НАТО, когда разрешат условия.

Об этом говорится в совместной декларации президента Владимира Зеленского и премьер-министра Республики Словения Роберта Голоба, опубликованной на сайте президента.

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«Республика Словения поддерживает получение Украиной членства в НАТО, как только это позволят условия», — подчеркивается в документе.

Украина и Словения также выразили готовность провести двусторонние консультации по проблематике безопасности Украины до вступления в НАТО.

Словения будет продолжать содействовать сильной и эффективной политической и материальной поддержке Украины со стороны ЕС и НАТО, направленной на обеспечение возможности Украины эффективно защищать свои территории, говорится в декларации.

30 сентября 2022 года Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

В феврале Зеленский прогнозировал, что Украина вступит в НАТО после завершения войны с Россией. Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Украина присоединилась к НАТО де-факто.