Зеленский: НАТО — лучшая гарантия безопасности для Украины, но Россия хочет сделать наш путь в Альянс долгим 18 января, 20:09 Владимир Зеленский (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что членство Украины в НАТО — это лучшая гарантия безопасности, но страна-террорист РФ хочет сделать путь Киева в Альянс долгим.

«Пока мы не в НАТО. К сожалению, Россия понимает это и борется с этим, чтобы путь не был коротким в НАТО. Но я понимаю, что мы на этом пути. НАТО — это лучшая гарантия безопасности для Украины, нашего общества, будущего наших детей», — сказал президент во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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Зеленский добавил, что пока Украина не присоединилась к Альянсу, Киеву нужны гарантии безопасности.

«Гарантии безопасности являются для нас одним из главных приоритетов», — сказал украинский лидер.

Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

В Офисе президента 4 октября сообщили, что генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Украины. По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, все страны НАТО согласны с тем, что Украина должна вступить в Альянс.