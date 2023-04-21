«Они боятся назвать РФ врагом». Кого и как именно должна убедить Украина в НАТО, в том числе и о своем членстве — Владимир Огрызко 21 апреля, 17:04 NV Премиум Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг, Киев, 20 апреля 2023 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Североатлантический Альянс все больше склоняется к мнению официально назвать Российскую Федерацию врагом, а не использовать перестановки слов для более мягкой формулировки, рассказал Radio NV Владимир Огрызко, экс-министр иностранных дел Украины.

— Давайте начнем с события вчерашнего, с важного события для Украины. К нам впервые с начала войны прибыл генсек НАТО Йенс Столтенберг. <...> Оценивая этот визит, оценивая все прозвучавшие вчера заявления, к каким выводам вы пришли и о самой цели визита, и о результатах этого визита? И, возможно, какой это сигнал для всех союзников Альянса?

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— Мне кажется, что сигнал в принципе положительный и тенденция вырисовывается действительно более-менее положительная. Хотя тут же сразу скажу, что это совсем не значит, что все будет идти очень гладко и быстро, как нам хотелось бы. К сожалению, сила инерции у некоторых наших партнеров остается достаточно большой и ее нужно будет преодолеть. Но опять же тенденция, по моему мнению, положительная. Это означает, что в Альянсе все больше и больше склоняются к той позиции, о которой мы им говорили уже десятилетие, что Россия — это враг.