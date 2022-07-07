Это было в Лугано. Как Украина просила $ 750 млрд на восстановление и как к этому отнеслись международные доноры — репортаж НВ 7 июля, 14:34 Эксклюзив НВ Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Швейцарии Иньяцио Кассис и украинский премьер Денис Шмыгаль встретились у склонов швейцарских Альп, чтобы обсудить план восстановления Украины (Фото:Michael Buholzer/Pool via REUTERS)

На Международной конференции по восстановлению Украины правительство презентовало мировому сообществу свою концепцию плана Маршалла — за десять лет страну должны не только отстроить, но и подогнать под европейские стандарты. Доноры обещали подумать.

В понедельник размеренный ритм жизни живописного швейцарского курорта Лугано был нарушен двумя вещами — грозовым ливнем и нескончаемой вереницей представительских кортежей. И если к первому неторопливые жители альпийских склонов научились легко подстраиваться, то энергичные люди в темных костюмах, пленивших город, вызывали у местных живой интерес.

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«А вы правда из Украины? Да?» — первое, что спрашивает таксист Леонард, завидев человека с желто-синей брошью на пиджаке. Этнический итальянец Леонард, как и большинство населения Лугано, просмотру новостей предпочитает поход в горы и стаканчик шнапса, поэтому в политике не очень разбирается.

«Столько украинцев в жизни не видел, если честно, — не перестает удивляться Леонард. — Они похожи на миланские денди — все с бородами и в очках а-ля Вуди Аллен».

4 и 5 июля Лугано принимал Международную конференцию по восстановлению Украины и фактически превратился в резиденцию отечественного истеблишмента. Сюда соотечественники слетелись ради великой цели — собрать деньги на восстановление Украины, которая продолжает нести катастрофические, в том числе и экономические потери из-за полномасштабного российского вторжения. Также в Лугано, чтобы выслушать правительство Украины и в конце концов помочь, прибыли представители более 40 стран мира, да еще и десятка уважаемых финансовых организаций уровня МВФ и ЕБРР.

Судя по озвученным цифрам, Европе и миру придется раскрыть кошельки пошире. По подсчетам украинского правительства, чтобы оправиться от войны, Украине нужно минимум $750 млрд, десять лет интенсивного марафона реформ и офисы европейских кураторов по всему миру. Потому украинский премьер Денис Шмыгаль приехал в Швейцарию не с пустыми руками, а с готовой стратегией восстановления Украины в 24 томах — версией украинского плана Маршалла под названием United24, с четко структурированными предложениями по направлениям и механизмам помощи.

«Речь идет не просто о выделении средств на разрушенную школу или разбитую дорогу, — объясняет Шмигаль. — Речь о том, что партнеры могут принести свой уникальный опыт и понимание, как построить качественно новую среду. Как сформировать новое городское пространство, как построить новые объекты по лучшим стандартам. Эта синергия позволит обеспечить трансформацию регионов».

Брюссельский вариант платформы по сбору средств для Украины представила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а о намерении финансировать отдельные проекты сообщили Швейцария и Великобритания.

Также в течение двух дней мероприятия, пока город не спеша попивал свой шнапс на набережной озера, за закрытыми дверями местного конгресс-холла точилось обсуждение проектов возрождения Украины с участием представителей ЕБРР, Всемирного банка, МВФ, Еврокомиссии и стран-доноров. Теперь экономические тяжеловесы должны прийти к общему знаменателю как можно быстрее, чтобы Украина могла начинать восстанавливаться не только после окончания войны, но прямо сейчас, во время нее.

У ОЗЕРА

При одном взгляде на плотную толпу у входа во Дворец Конгрессов в сердце небольшого Лугано становится понятно, какая страна сегодня здесь на повестке дня — большое количество желто-голубых костюмов и таких же цветов аксессуаров на гостях не дает шансов усомниться, что речь идет об Украине.

За зданием простирается местная туристическая достопримечательность — панорамный парк с видом на озеро и элегантным старинным палаццо Вилла Чиани. Правда, на этот раз сделать хорошие фото на популярном споте у прохожих из-за засилья полисменов возможности нет: сюда 4 июля под ливнем прибыли украинский премьер Шмыгаль и швейцарский президент Иньяцио Кассис, чтобы за утренним кофе сверить часы перед официальным открытием донорской конференции для украинских и международных делегаций.

Мэр Львова Андрей Садовой на берегу озера Лугано делает селфи с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом и украинским премьером Денисом Шмыгалем / Фото: Michael Buholzer/Pool via REUTERS

К открытию конференции из-за туч появилось переменчивое швейцарское солнце, а между тем по красной дорожке шагали многочисленные украинские делегаты. Кто-то из них прибыл в официальном пуле, а кто-то своим ходом — на нескольких видах транспорта.

Таким образом во Дворец Конгрессов вошли украинские министры инфраструктуры Александр Кубраков и развития Алексей Чернышев, глава Минцифры Михаил Федоров и глава Минэкологии Руслан Стрелец, а также народные депутаты во главе с председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком. Не обошлось, конечно, и без главы ОП Андрея Ермака, который, по традиции, держался от камер в стороне.

Также в Лугано приехали самые медийные представители регионов — глава Днепра Борис Филатов и мэр Львова Андрей Садовой. Они вместе с коллегами много улыбались, делали селфи и обсуждали последние политические события. А вот их коллеге мэру Чернигова Владиславу Атрошенко пробиться в Швейцарию мимо украинских пограничников не удалось — те развернули госслужащего, руководствуясь нормами законодательства во время военного положения.

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