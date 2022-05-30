«Выполнили все критерии». Зеленский призвал предоставить Украине статус кандидата в ЕС в июне и не искать «никому не нужные альтернативы» 30 мая, 21:03 Цей матеріал також доступний українською Президент Владимир Зеленский выступает перед Евросоветом 30 мая 2022 года (Фото:Kenzo Tribouillard/Pool via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в обращении к Евросовету 30 мая призвал предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС в июне.

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Выступление главы государства опубликовано в YouTube-канале Офиса президента.



Зеленский заявил, что сам факт того, что Украина «оставалась осколком Европы где-то там, за границами ваших стран, способствовал тому, что у России развился агрессивный аппетит на захват соседей».

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«На стратегическом уровне уже в июне должен быть утвержден статус кандидата в члены ЕС для Украины… Мы уже передали ответы [на опросник] Еврокомиссии беспрецедентно быстро и, главное, согласованно. Мы рассчитываем на такую же реакцию Европы и отбрасываем любые попытки найти никому не нужную альтернативу или найти еще что-то для Украины. Нам нужно быть такими, как вы… Мы выполнили все необходимые критерии для этого статуса [кандидата]», — подчеркнул президент.

Он поблагодарил страны Западных Балкан за поддержку предоставления Украине статуса кандидата в ЕС и выразил уверенность, что некоторые государства, которые до сих пор сомневаются, «изменят мнение и покажут объединенную силу наших народов и объединенной Европы».

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.



21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением по поводу членства Украины в ЕС. По словам Зеленского, заключение Европейской комиссии будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Оно будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.



Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Следом за Украиной опросники получили Молдова и Грузия.

Украина передала ЕК заполненную вторую часть опросника 9 мая.



Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне 2022 года.



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