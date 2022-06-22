Статус кандидата в ЕС: Украина может выполнить условия Еврокомиссии до конца года — вице-премьер Стефанишина 22 июня, 17:32 Цей матеріал також доступний українською Ольга Стефанишина (Фото:Офіс віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції)

Украина до конца года хочет выполнить условия Еврокомиссии, озвученные вместе с рекомендацией предоставить Киеву статус кандидата в члены ЕС.

Об этом заявила вице-премьер — министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время брифинга в среду, 22 июня.



По словам Стефанишиной, Украина рассчитывает, что уже утром 24 июня ЕС поддержит решение о статусе кандидата для нашей страны:



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«Учитывая высокий уровень консенсуса [полный консенсус 27 лидеров], который есть на данный момент, возможно, такое решение будет принято завтра вечером. Мы уже готовимся к выполнению условий, опубликованных в выводе Европейской комиссии, которая рекомендовала предоставить Украине статус кандидата».

Вице-премьер рассказала, что Украина готовит дорожную карту реализации рекомендаций, и вскоре ее должен утвердить президент. Речь о рекомендациях, касающихся изменений в законодательство о Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии, изменений в законодательство об отборе судей КСУ, начала отбора директора НАБУ и так далее.

«Мы рассчитываем так, что реализация всех этих шагов возможна до конца года. Я думаю, большинство из них мы можем реализовать даже быстрее — [в том], что касается принятия определенного законодательства и реализации технических задач», — отметила Стефанишина.

Министр также напомнила, что в конце 2022 года Еврокомиссия подготовит выводы и оценку того, как эффективно Украина справилась с выполнением ее рекомендаций.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что все 27 стран — членов ЕС договорились о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.



17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата в члены ЕС. После рекомендации ЕК решение — за Советом ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о предоставлении Украине статуса кандидата приближает ее победу в войне, развязанной Россией.



Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре. Следом за Украиной заявки подали Грузия и Молдова.



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