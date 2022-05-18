Украина заслуживает индивидуального подхода при получении статуса кандидата в ЕС — Кулеба 18 мая, 21:48 Цей матеріал також доступний українською Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Фото:Kay Nietfeld/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина заслуживает индивидуального подхода при предоставлении ей статуса кандидата в члены Евросоюза.

Война России против Украины — главные события 18 мая

В среду, 18 мая, глава МИД встретился с нидерландскими депутатами. В своем Twitter он написал, что рассказал парламентариям о последних событиях в ходе полномасштабной войны России против Украины.



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«Я подчеркнул, что Украина борется не только за свое будущее, но и за будущее и свободу Европы. Украина заслуживает индивидуального подхода, основанного на заслугах, когда речь идет о предоставлении ей статуса кандидата в ЕС», — отметил Кулеба.

Дмитрий Кулеба ранее заявил, что, если Украина не получит в июне статус кандидата в Евросоюз, это будет «обманом» со стороны европейцев.



28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.



21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением по поводу членства Украины в ЕС. По словам Зеленского, заключение Европейской комиссии будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Оно будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.



Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Следом за Украиной опросники получили Молдова и Грузия.

Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне 2022 года.



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