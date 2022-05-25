Речь Зеленского и будущее войны: в Давосе прошла традиционная Украинская утренняя дискуссия — видео 25 мая, 10:14 Цей матеріал також доступний українською Фарид Закария (крайний слева), ведущий программы Fareed Zakaria GPS на CNN, модерировал обсуждение (Фото:Фонд Виктора Пинчука / Скриншот трансляции мероприятия)

Это традиционное частное мероприятие, известное также как Украинский завтрак (ланч) в Давосе, организованное по случаю Всемирного экономического форума.

Участники дискуссии обсудили, что поставлено на карту в Украине и как международные партнеры могут наиболее эффективно поддержать Украину в ее противостоянии российской агрессии. Среди главных тем обсуждения был вопрос о том, куда движется война, какие шаги нужно сделать уже сейчас и какова стратегическая перспектива будущего Украины, Европы и мира.

Видео дня

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятии в видео-формате.

Украинская утренняя дискуссия в Давосе — видео

Фарид Закария, ведущий программы Fareed Zakaria GPS на CNN, модерировал обсуждение с Робертой Метсолой, Председателем Европейского парламента, Эгилсом Левитсом, президентом Латвии, Дмитрием Кулебой, министром иностранных дел Украины, Занни Минтон Беддоус, главным редактором издания «The Economist», Тимоти Снайдером, профессором истории Йельского университета, Эндрю Форрестом, основателем и главой Fortescue Metals Group, Дэвидом Рубинштейном, соучредителем и сопредседателем Carlyle Group, а также Джаредом Коэном, основателем и генеральным директором Jigsaw.

Украинский завтрак (ланч) в Давосе проводятся ежегодно, начиная с 2005 года, его цель — продвижение Украины и объединение украинских и международных лидеров.

Кроме традиционной Украинской утренней дискуссии, фонд также принимает участие в создании и проведении Russia War Crimes House («Доме военных преступлений россии», 22−26 мая), а также снова выступает соорганизатором Украинского дома в Давосе (23−25 ​​мая 2022,).

Партнеры Украинского завтрака 2022:

• Киевстар

• Horizon

• Western NIS Enterprise Fund (WNISEF)



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