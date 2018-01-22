Украина уже денонсировала 35 договоров с Россией, на очереди новая партия

Киев и Москву теперь связывает меньше соглашений

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о ситуации с сотрудничеством Украины и России на государственном уровне.

По его данным, Киев уже денонсировал около 35 соглашений со страной-агрессором, идет подготовка к расторжению еще восьми в ближайшее время.

Об этом глава внешнеполитического ведомства рассказал на итоговой пресс-конференции 22 января, пишет DW.

Напомним, 9 августа Кабинет министров Украины денонсировал межправительственное соглашение с РФ от 18 июля 2003 года, которое регулировало порядок взаимодействия сторон при экспорте продукции военного назначения в третьи страны.

В январе 2017 межправительственное соглашение между Россией и Украиной о сотрудничестве в строительстве энергоблоков №3 и 4 Хмельницкой АЭС прекратила действовать.