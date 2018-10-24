Украина учредит должность по вопросам трансграничного сотрудничества из-за спора с Венгрией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин после переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто анонсировал создание должности по вопросам трансграничного сотрудничества при МИД.

По словам Климкина, формулировка должности венгерского правительственного "уполномоченного по Закарпатью" будет изменена на следующей неделе, после чего в Министерстве иностранных дел Украины введут схожую должность.

"Решение будет на следующей неделе, оно будет опубликовано в соответствующих венгерских источниках. Мы договорились, что после изменения названия и его публикации, мы в нашем министерстве сделаем не совсем соответствующую, но должность, которая будет покрывать трансграничное сотрудничество", - цитирует Климкина Интерфакс-Украина.

Кроме того, Климкин анонсировал в ближайшее время двусторонние межгосударственные консультациис Венгрией и подчеркнул, что Украина не позволит нарушать Венскую конвенцию о консульских сношениях, равно, как и украинское законодательство на своей территории.

Ранее правительство Венгрии учредило должность уполномоченного министра, ответственного за "развитие" Закарпатской области и программу развития детских садов Карпатского бассейна.

Это вызвало резкое недовольство Украины, МИД потребовал от венгерской стороны объяснений

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Будапешт рассмотрит изменение названия своего "уполномоченного" по Закарпатью, но не его функции.