Украина убедит Венгрию разблокировать сближение Киева с НАТО - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин убежден, что Украине удастся преодолеть сопротивление венгерской стороны и принять участие в саммите НАТО в Брюсселе 11-12 июля. Об этом он заявил в интервью агентству Интерфакс-Украина, ссылаясь на свои переговоры с главой МИД Венгрии.

"Я считаю, в том числе основываясь на моих дискуссиях с венгерским министром иностранных дел, мы имеем возможность снять эту блокировку. И мы выйдем на то, что Украина будет участвовать в саммите НАТО", - сказал Климкин.

Министр отметил, что предстоящий саммит будет посвящен тем реформам, которые Украине необходимо осуществить для соответствия стандартам НАТО.

Он также напомнил, что 22 июня в Закарпатской области пройдет встреча с венгерской общиной.

"Наша цель очень проста. У нас есть венгерская община, о которой мы должны заботиться. Они должны оставаться на 100% венграми, но они также на 100% должны стать украинскими гражданами. Для этого им совершенно не нужно становиться меньше венграми, они просто должны получить соответствующее знание украинского языка и понимание того, в какой стране они живут", - пояснил Климкин.

Заседание Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне планировалось провести в рамках брюссельского саммита Альянса, который состоится 11-12 июля. В то же время, Венгрия неоднократно заявляла, что будет блокировать его проведение, пока Киев не откажется от проведения образовательной реформы в ее нынешнем виде. По мнению Будапешта, реформа ущемляет права венгерской общины.

На днях вице-премьер министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что саммит Украина-НАТО могут разблокировать в последний момент. Между тем официального согласия Будепешта на это пока не поступало - в начале прошлой недели сообщалось, что Венгрия продолжает блокировать заседание комиссии Украина-НАТО на высшем уровне.

Президент Петр Порошенко во время последних международных переговоров несколько раз делал заявления, что он ожидает проведения саммита Украина-НАТО в июле.

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