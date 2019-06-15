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Украина сможет все: Зеленский поздравил юниорскую сборную с победой на чемпионате мира по футболу

Вчера, 22:23
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Украина сможет все: Зеленский поздравил юниорскую сборную с победой на чемпионате мира по футболу - фото

FIFA.com / Twitter

Президент Владимир Зеленский поздравил сборную Украины по футболу U-20 с мировым чемпионством.

Свое приветствие глава государства опубликовал в Twitter.

«Объединившись, сделать невозможное. Это наша национальная идея. U-20 сборная Украины по футболу — вы невероятные! Вы — победители, вы — наша надежда, вы — свидетельство того, что Украина сможет все. А молодая Украина — даже больше!» — написал Зеленский.

Напомним, молодежная сборная Украины впервые в истории стала чемпионом мира по футболу, победив команду Южной Кореи со счетом 3: 1.

Теги:   Чемпионат мира по футболу Футбол Владимир Зеленский

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