Украина сможет все: Зеленский поздравил юниорскую сборную с победой на чемпионате мира по футболу
Вчера, 22:23
Президент Владимир Зеленский поздравил сборную Украины по футболу U-20 с мировым чемпионством.
Свое приветствие глава государства опубликовал в Twitter.
«Объединившись, сделать невозможное. Это наша национальная идея. U-20 сборная Украины по футболу — вы невероятные! Вы — победители, вы — наша надежда, вы — свидетельство того, что Украина сможет все. А молодая Украина — даже больше!» — написал Зеленский.
Напомним, молодежная сборная Украины впервые в истории стала чемпионом мира по футболу, победив команду Южной Кореи со счетом 3: 1.