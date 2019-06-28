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Кремль видит огромную угрозу в успехах Украины — бывший глава ЦРУ

Сегодня, 08:14
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Александр Медведев / НВ

Дэвид Петреус возглавлял ЦРУ при президенте Обаме

Результативные реформы в Украине наряду с созданием сильных демократических институтов — наиболее эффективный способ ответить на исходящую от России угрозу, убежден генерал армии США и экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус.

Об этом он заявил в интервью журналу НВ.

«Мы видим, что Россия хочет не столько захватить Украину прямым вторжением, сколько расшатывать ее различными методами извне и изнутри», — констатировал Петреус.

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По его словам, чтобы Россия не пришла в Украину «окольными путями», Киев должен создать сильные демократические институты, провести необходимые реформы, построить эффективную экономику.

«Потому что, если подумать, что более всего пугает людей в Кремле, так это как раз успешный пример Украины», — заявил экс-глава ЦРУ. Генерал напомнил, что Польша и Украина после распада Советского Союза находились примерно на одном экономическом уровне, хотя сегодня Варшава намного опередила Киев.

«Давайте представим себе такие же успехи Украины — это будет огромная идеологическая угроза для Кремля. Ведь признаем честно: экономика России отнюдь не блещет эффективностью несмотря на экстраординарные природные ресурсы», — отметил американский генерал.

Читайте полную версию интервью с Дэвидом Петреусом в свежем номере журнала НВ — № 23 от 26 июня 2019 года.

Теги:   Дэвид Петреус ЦРУ Журнал НВ Реформы Реформы в действии Война на Донбассе Украина-Россия

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