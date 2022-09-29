«Это неприятно». Мы уже решаем проблему иранских беспилотников — Резников 29 сентября, 11:15 Украина решает проблему с иранскими дроны Shahed-136 (Фото:Генштаб)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина решает проблему с иранскими дронами-камикадзе Shahed-136.

«Мы уже ее решаем. Да, это неприятно, но даже уникальные системы ПВО на 100 процентов не гарантируют закрытия неба. Я рад тому, как работают наши Воздушные силы, сбивая такое количество этих Шахедов», — сказал он в интервью агентству Интерфакс-Украина.

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Министр отметил, что украинские силы научились глушить эти дроны.

«Мы обратились к нашим партнерам, в том числе к тем, которые боятся давать нам оружие, но у которых хорошая экспертиза. Я им сказал, что мы вам дадим их запчасти, изучите их и дайте нам системы подавления. И ряд стран, которые не хотели давать оружие, заинтересовались этим предложением», — добавил Резников,

13 сентября украинские военные впервые сбили дрон Shahed-136 — это произошло вблизи Купянска.

В конце августа СМИ со ссылкой на представителей западной разведки писали, что Россия получила от Ирана «сотни» беспилотников. По данным CNN, стране-агрессору передали три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191.



Инфографика: НВ

30 августа информацию о получении Россией иранских дронов официально подтвердил Белый дом. В начале сентября США ввели санкции против трех компаний из Ирана, производящих ударные беспилотники, поставляемые в РФ.