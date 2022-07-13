Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР 13 июля, 19:29 Кем Чен Ын (Фото:KCNA/via REUTERS)

Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР после признания ею «независимости» временно оккупированных территорий Украины в Донецкой и Луганской областях, сообщает пресс-служба украинского МИД.

«В ответ на столь недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Корейской Народной Демократической Республикой. Политические и экономические контакты с КНДР не осуществляются из-за наложенных на эту страну международных санкций», — говорится в сообщении спикера МИД Олега Николенко в Facebook.

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Отмечается, что МИД рассматривает это решение КНДР как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Пхеньяна, грубое нарушение Конституции Украины, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права.

«Признание северокорейским режимом „субъектности“ российских оккупационных режимов в Донецкой и Луганщине ничтожно, не будет иметь юридических последствий и не изменит международно-признанных границ Украины», — добавили в министерстве.

Также глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что обращение России к КНДР о поддержке в легитимизации силового захвата части украинской территории говорит больше о токсичности Москвы, чем Пхеньяна.

«У России больше не осталось союзников в мире, кроме стран, которые зависят от нее финансово и политически, а уровень изоляции РФ скоро достигнет уровня изоляции КНДР. Украина и дальше будет максимально жестко реагировать на посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность», — подчеркнул Кулеба.

13 июля КНДР на официальном уровне признала «независимость» квазиреспублик ОРДЛО.

30 июня МИД объявило о разрыве дипломатических отношений с Сирией и введении санкций против сирийских юридических и физических лиц также за признание «независимости» временно оккупированных территорий Украины в Донецкой и Луганской областях.

21 февраля 2022 года российский диктатор Владимир Путин признал «независимость» так называемых «ЛНР» и «ДНР». 22 февраля Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры «о дружбе и сотрудничестве» с псевдореспубликами. На фоне спровоцированной страной-агрессором эскалации на Донбассе марионетки Кремля, так называемые руководители «ЛНР» и «ДНР» Леонид Пасечник и Денис Пушилин, обратились к Путину с официальной просьбой помочь в вооруженном противодействии украинской армии. Утром 24 февраля 2022 года Путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину, которое в России цинично называют «специальной военной операцией».

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