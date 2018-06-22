Украина расширила список санкций против России. Почему эксперты называют его "профилактическим"

Украина расширила санкции против России. В список вошли Единая Россия, Коммунистическая партия РФ и Либерально-демократическая партия Жириновского. Президент Петр Порошенко ввел в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны, документ опубликован на сайте главы государства. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Таким образом был расширен список санкций, примененных в соответствии с решением СНБО от 2 мая. В частности, меры будут касаться организаций и партий, принимавших участие в подготовке и проведении в аннексированном Крыму незаконных выборов в Государственную думу России.

Кто попал в список санкций

Санкции вводятся против российских политических партий Единая Россия, Коммунистическая партия РФ, ЛДПР Владимира Жириновского, Родина, Демократическая партия России, Аграрная партия России, Патриоты России.

Активы этих политических сил будут заблокированы на территории Украины. Также им запрещено выводить капитал за пределы страны и ограничено выдачу наличных по банковским картам, эмитированных резидентами иностранного государства.

Никаких счетов или активов в Украине у Единой России нет и не было

Кроме того, прекращается выдача лицензий или иных разрешительных документов на ввоз или вывоз из Украины валютных ценностей. Действие ограничительных мер распространяется и на Центральную избирательную комиссию России, а также на ее голову Эллу Памфилову.

Заместитель главы комиссии Николай Булаев также попал в санкционный список. Кроме того, в списке оказались представители так называемой избирательной комиссии Республики Крым. Предприниматели Аркадий, Борис, Роман и Лидия Ротенберг попали в перечень вслед за Игорем Ротенбергом, которого уже коснулись санкции.

На территории Украины будут заблокированы активы общественных организаций таких, как: Союз пенсионеров России, Корпус за чистые выборы, Боевое Братсво и Союз ветеранов Афганистана. Все экономические и финансовые обязательства по ним будут отменены.

СНБО ввела санкции, симметричные санкциям, введены 11 июня правительством США против юридических лиц, причастных к деятельности российских спецслужб в киберпространстве. Под них попали Научно-исследовательский институт Квант, общество с ограниченной ответственностью Дайвтехносервис, ООО Цифровые технологии безопасности, Embedi Limited.

Все санкции вводятся сроком на три года. Также, согласно документу, Министерству иностранных дел поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о санкциях и поставить вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.

Партнерские и предвыборные жесты

Подобные мероприятия следовало внедрять гораздо раньше, а то, что это происходит только сейчас, выглядит, как часть предвыборная кампания Петра Порошенко. Такое мнение высказал политолог Вадим Карасев.

Он добавил, что президент может пойти еще дальше чтобы мобилизовать патриотический электорат, и принять визовый режим с Российской Федерацией. Правительство, вероятно, поддержит эту инициативу. По словам политолога, эти санкции могут несколько успокоить западных партнеров, которые раньше упрекали Украину, что она не вводит ограничительные меры против России.

"Часто те же западные партнеры украинской власти критикуют ее, потому что она требует только от Запада ужесточения санкций. Это может быть использовано украинской властью, чтобы снять обвинения в том, что Украина отстает от Запада в санкционных решениях", - отметил Карасев.

Россия будет настойчиво налаживать сотрудничество и диалог со всеми силами в Украине, которые она считает конструктивными

Политолог Владимир Фесенко считает, что расширение санкций - партнерский жест в сторону США, которые уже ввели меры против российских компаний и олигархов.

Трудно представить, чтобы на территории Украины действовали счета российских политических партий, поэтому этот шаг, скорее всего, профилактический, добавил политолог.

"По опыту европейских и американских санкций, часто это делается для профилактики. Это связано с некоторыми формальными юридическими нормами. Блокируются счета тех людей, которые попадают под санкции. Они могут не иметь этих счетов. Это часто совпадает, в том числе и с нашими бывшими руководителями. Они говорят, что у них нет счетов в Европе. Скорее всего, это так и есть. Норма универсальная", - подчеркнул Фесенко.

Заместитель секретаря генерального совета Единой России, депутат Госдумы Евгений Ревенко уже сказал, что это решение Киева "ничего не значит". По его словам, никаких счетов или активов в Украине в Единой России нет и не было. Ревенко предположил, что таким образом Киев продолжает политику по разрыву всех связей и контактов между Россией и Украиной. Депутат Госдумы добавил, что Россия будет настойчиво налаживать сотрудничество и диалог со всеми силами в Украине, которые она считает конструктивными.