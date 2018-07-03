Украина расширила безвизовый режим с Сербией

Соответствующий документ подписали в Белграде Порошенко и Вучич

Власти Украины и Сербии расширили договор о безвизовом режиме между двумя странами.

Соответствующий документ во вторник, 3 июля, подписали в Белграде главы государств Петр Порошенко и Александар Вучич.

Таким образом граждане Украины теперь смогут находиться в Сербии без виз до 90 дней.

Україна і Сербія розширили угоду про безвізовий режим. Тепер українці зможуть знаходитися у цій країні без віз 90 днів. Відповідну угоду підписали сьогодні у Белграді. pic.twitter.com/6B1LFKMadF — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 3 июля 2018 г.

Отметим, что ранее украинцы могли находиться на ее территории 30 дней на протяжении 60-дневного периода от даты первого въезда.

Ранее сообщалось, что МИД анонсировал для граждан Украины безвизовый режим с четырьмя странами Латинской Америки.