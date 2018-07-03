Украина расширила безвизовый режим с Сербией

Власти Украины и Сербии расширили договор о безвизовом режиме между двумя странами.
Соответствующий документ во вторник, 3 июля, подписали в Белграде главы государств Петр Порошенко и Александар Вучич.
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Таким образом граждане Украины теперь смогут находиться в Сербии без виз до 90 дней.
Україна і Сербія розширили угоду про безвізовий режим. Тепер українці зможуть знаходитися у цій країні без віз 90 днів. Відповідну угоду підписали сьогодні у Белграді. pic.twitter.com/6B1LFKMadF— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 3 июля 2018 г.
Отметим, что ранее украинцы могли находиться на ее территории 30 дней на протяжении 60-дневного периода от даты первого въезда.
Ранее сообщалось, что МИД анонсировал для граждан Украины безвизовый режим с четырьмя странами Латинской Америки.
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