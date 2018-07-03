03 июля 2018, вторник

Украина расширила безвизовый режим с Сербией

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Соответствующий документ подписали в Белграде Порошенко и Вучич
Фото: пресс-служба президента

Соответствующий документ подписали в Белграде Порошенко и Вучич

Власти Украины и Сербии расширили договор о безвизовом режиме между двумя странами.

Соответствующий документ во вторник, 3 июля, подписали в Белграде главы государств Петр Порошенко и Александар Вучич.

Таким образом граждане Украины теперь смогут находиться в Сербии без виз до 90 дней.

Отметим, что ранее украинцы могли находиться на ее территории 30 дней на протяжении 60-дневного периода от даты первого въезда.

Ранее сообщалось, что МИД анонсировал для граждан Украины безвизовый режим с четырьмя странами Латинской Америки.

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