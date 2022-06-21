«Не только верим». Украина работает над возвращением защитников Мариуполя — Зеленский 21 июня, 19:00 Цей матеріал також доступний українською Защитники Мариуполя находятся в плену оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украина продолжает работать над возвращением защитников Мариуполя, этим процессом руководит Главное управление разведки Министерства обороны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем в Киеве.

Он также выразил надежду на то, что в этом вопросе будут положительные результаты.

Видео дня

«Многие детали не смогу сказать. Очень хочется, чтобы обмен происходил, чтобы партнеры, которые взяли на себя обязательство помогать с этим обменом, действительно выполнили обещания. Мы в это не только верим. Мы работаем, но вся работа проходит на площадке нашего Главного управления разведки. Они управляют этим процессом. Будем ждать результаты», — заявил Зеленский.

Зеленский отметил необходимость быстрого решения этого вопроса, поскольку потерянное время негативно влияет на украинских защитников, особенно раненых.

«Что происходит с ними конкретно сейчас, какую помощь им оказывают, кроме слов, мы ничего не знаем», — проинформировал Зеленский, отметив, что украинская разведка знает больше деталей.

Глава государства подчеркнул, что власть на политическом уровне должна делать все для возвращения военных. В частности, максимально подключать к этому процессу партнеров: и Красный Крест, и Организацию Объединенных Наций, и государства, оказывающие определенное влияние на РФ.

19 июня ряд российских СМИ сообщили, командиры полка Азов, попавшие в плен в Мариуполе, находятся в СИЗО Лефортово в Москве, которое неофициально подчиняется ФСБ РФ.

Защитники Мариуполя в плену: что известно

После двух месяцев городских боев с превосходящими во много раз силами российских оккупантов защитники Мариуполя вынуждены были отойти на территорию завода Азовсталь. Находясь в полном окружении, они продолжали борьбу с оккупантами, однако, на территории завода заканчивались запасы пищи, лекарств, питьевой воды и боеприпасов. Кроме того, сотни раненых бойцов лечились в условиях антисанитарии и нуждались в дальнейшей госпитализации.



Защитники Мариуполя неоднократно обращались к украинским властям и мировому сообществу с просьбой эвакуировать их из Азовстали, применив к ним процедуру extraction (экстракции). Однако Россия не дала согласия ни на один из предложенных Украиной вариантов спасения украинских военных в Мариуполе.

16 мая полк Азов опубликовал заявление, в котором сообщил, что защитники Мариуполя выполнили приказ и надеются на поддержку украинского народа. В Генштабе ВСУ заявили, что командиры находящихся на Азовстали подразделений получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизни личного состава.

В связи с этим территорию завода начали покидать первые защитники Мариуполя. Ночью 17 мая 53 тяжелораненых украинских военных с Азовстали доставили в медучреждение оккупированного Новоазовска Донецкой области для лечения, еще 211 были эвакуированы в оккупированную Еленовку через гуманитарный коридор.

Эвакуация с Азовстали длилась несколько дней. Ее сопровождал Международный комитет Красного Креста, записывавший личные данные украинских военных.

Президент Владимир Зеленский впоследствии сообщил, что в российский плен попали более 2500 защитников Мариуполя с завода Азовсталь. Украинская правда публиковала данные о том, что с Азовстали вышли 2449 украинских бойцов, которых по состоянию на 9 июня содержали на оккупированных РФ территориях Украины.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, другой формулы спасения героев Азовстали не было.



Президент заявлял, что взятых в плен защитников Мариуполя должны вернуть на подконтрольную территорию через процедуру обмена.

Освобождением бойцов занимается Главное управление разведки Министерства обороны. Зеленский сказал, что России невыгодно применять пытки против защитников Мариуполя, потому что они стали «публичными пленными».

В начале июня Украина вернула 210 тел военных, большинство из которых — защитники Мариуполя. Позже были возвращены тела еще 64 погибших украинских военных с Азовстали.

Процесс возвращения тел погибших защитников Мариуполя, как и переговоры по поводу обмена пленных, продолжаются.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.