Украина проверит авиакомпании, самолеты которых могли перевозить российских военных в Сирию

Министр инфраструктуры Владимир Омелян поручил Государственной авиационной службе проверить информацию о самолетах компаний Khors и DART, которые фигурируют в расследовании Reuters о тайных чартерах с российскими наемниками в Сирию. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

6 апреля агентство Reuters опубликовало статью, в которой утверждалось, что сирийская авиакомпания Cham Wings перевозит российских наемников между Дамаском и Ростовом-на-Дону. Для этого используются лайнеры Airbus A320.

Ранее самолеты Аirbus принадлежали европейским и американским авиакомпаниям, но позже они оказались в парках ближневосточных компаний через сеть посредников и оффшоров.

84 таких самолетов смогли приобрести или арендовать украинские компании Khors и DART. Из них минимум 40 самолетов оказались в Ираке, Иране и Сирии.

"Если по итогам проверки Госавиаслужбы информация подтвердится, Министерство инфраструктуры будет рекомендовать правительству и СНБО внести указанные компании и их владельцев в санкционный список. Их сертификаты будут аннулированы", - заявил Омелян.

Авиакомпания DART Ukrainian Airlines основана в 1997 году со штаб-квартирой в Киеве. Она предлагает регулярные и чартерные рейсы из аэропорта Киев (Жуляны) в Албанию, Грузию, Грецию, Черногорию и Италию, а также сдает самолеты в аренду.

Хорс (Khors) - чартерная авиакомпания с главным офисом в Киеве, основанная в 1990 году. Она летает из аэропорта Жуляны и выполняет чартерные рейсы по Украине, Европе и Ближнему Востоку.