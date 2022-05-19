«Дураков нет»: в ОПУ отвергли условия РФ для разблокирования украинских портов 19 мая, 16:34 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк отметил, что РФ ведет себя как страна-террорист (Фото:ОПУ)

В Офисе президента отвергли условия кремлевского режима для снятия блокады с украинских портов.

Война России против Украины — главные события 19 мая

Об этом в четверг, 19 мая, рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Ранее в МИД РФ заявили, что украинские порты будут разблокированы, если с России снимут западные санкции.

Видео дня

«РФ требует снятия санкций за разблокировку портов, шантажируя мир продовольственным кризисом. Типичное поведение страны-террориста, берущей заложников, чтобы попросить вертолет с долларами. Но дураков нет, мир знает, с кем имеет дело. Заговорили о снятии санкций — надо затягивать удавку», — ответил Подоляк на попытку Кремля избавиться от беспрецедентного санкционного давления, уничтожающего экономику РФ.

В свою очередь глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли призвал российского диктатора Владимира Путина возобновить работу украинских портов в Черном море, поскольку их блокирование грозит глобальной катастрофой и гибелью от голода миллионов людей.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.