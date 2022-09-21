Украина и США обсудили создание трибунала для наказания российских военных преступников 21 сентября, 10:58 Как рассказал генпрокурор Андрей Костин, Украина также настаивает на признании РФ «государством-спонсором терроризма» (Фото:Andriy Kostin/Twitter)

Генеральный прокурор Андрей Костин встретился на полях Генеральной ассамблеи ООН со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси, обсудив с ней агрессию РФ против Украины.

Об этом он сообщил у себя в Twitter.

По словам генпрокурора, речь шла, в частности, о создании трибунала для привлечения к уголовной ответственности российских военных преступников.

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«РФ совершает геноцид против украинского народа. Обсуждалось создание международного трибунала для наказания военных преступников, в том числе и руководства РФ», — рассказал Костин.

Кроме того, он призвал Пелоси к содействию для признания России «государством-спонсором терроризма».

Костин отметил, что в этом может помочь «юридическая помощь» американской стороны.

«Военная и финансовая помощь США и их союзников помогает нам деоккупировать территорию Украины. А также юридическая помощь поможет восстановить справедливость для жертв российских военных преступлений», — подчеркнул генпрокурор.

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