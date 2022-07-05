В МИД призвали исключить РФ из всех космических программ за флаг террористов «ЛНР» на МКС

5 июля, 15:34
Спикер МИД Олег Николенко отметил, что РФ «экспортирует свое варварство даже в космос» (Фото:Олег Николенко/Twitter)

Спикер МИД Олег Николенко отметил, что РФ «экспортирует свое варварство даже в космос» (Фото:Олег Николенко/Twitter)

Министерство иностранных дел Украины настаивает на исключении РФ из всех международных космических программ.

Об этом у себя в Twitter рассказал спикер ведомства Олег Николенко.

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Поводом для такого призыва стало фото с МКС, на котором российский экипаж позировал с флагом прокремлевской террористической организации «ЛНР».

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«Российские космонавты вывешивают на Международной космической станции флаг, под которым российские войска убивают женщин и детей на Донбассе и превращают в пепел целые украинские города. Россия экспортирует свое варварство даже в космос», — подчеркнул представитель украинского МИД.

https://twitter.com/OlegNikolenko_/status/1544286233081352199
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   ЛНР Космос МИД Украины МКС Россияне Российская пропаганда Флаг

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