В МИД призвали исключить РФ из всех космических программ за флаг террористов «ЛНР» на МКС
Спикер МИД Олег Николенко отметил, что РФ «экспортирует свое варварство даже в космос» (Фото:Олег Николенко/Twitter)
Министерство иностранных дел Украины настаивает на исключении РФ из всех международных космических программ.
Об этом у себя в Twitter рассказал спикер ведомства Олег Николенко.
Поводом для такого призыва стало фото с МКС, на котором российский экипаж позировал с флагом прокремлевской террористической организации «ЛНР».
«Российские космонавты вывешивают на Международной космической станции флаг, под которым российские войска убивают женщин и детей на Донбассе и превращают в пепел целые украинские города. Россия экспортирует свое варварство даже в космос», — подчеркнул представитель украинского МИД.
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