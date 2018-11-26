Украина призвала ЕС ввести новые санкции против РФ за ранение украинских моряков в Азовском море

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что Киев призвал ЕС ввести дополнительные санкции против РФ за ранение украинских моряков в Азовском море.
"Акт агрессии со стороны Российской Федерации, серьезная эскалация ситуации в Азовском море демонстрируют всему миру очередной пример циничного нарушения норм международного права со стороны Кремля", - цитирует Луценко Интерфакс-Украина.
Луценко подчеркнула, что действия России против украинских кораблей в Черном и Азовском морях уже осудила Польша, Канада, Литва.
"Украина благодарна за эти заявления, но сейчас нам нужна как консолидация мирового сообщества, так и готовность к четким совместным действиям. В частности, призываем страны ЕС ввести дополнительные санкции против РФ за нарушение норм судоходства в нейтральных водах, нападение на наши корабли, ранения наших военных", - подчеркнула она.
По ее словам, позиция Украины четкая: "Мы придерживаемся норм международного права и защищаем наш суверенитет".
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Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.
В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".
После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.
Украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, позже их доставили в оккупированную Керчь.
В результате столкновения ранения получили 6 украинских военнослужащих.
СНБО рекомендовал ввести военное положение в Украине на 60 суток. Президент Петр Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР" в понедельник, 26 ноября.
Армия и СБУ приведены в полную боевую готовность.
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