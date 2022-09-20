Немецкие депутаты собрались на захваченные РФ территории. Украина предупредила об уголовной ответственности

20 сентября, 10:36
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Украина будет рассматривать поездку немецких депутатов как подстрекательство к агрессии (Фото:Steffen/flickr.com)

Украина будет рассматривать поездку немецких депутатов как подстрекательство к агрессии (Фото:Steffen/flickr.com)

Группа депутатов Бундестага из ультраправой партии Альтернатива для Германии собралась на временно захваченные РФ территории на востоке Украины.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте ее фракции.

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По словам депутатов, являющихся сторонниками кремлевского режима, целью поездки должна быть якобы проверка объективности информации об агрессии РФ, которую подают немецкие СМИ.

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В свою очередь посол Украины в Берлине Андрей Мельник предупредил их, что незаконное посещение оккупированных территорий будет рассматриваться как «поддержка российской войны на уничтожение».

«Это уголовное преступление (подстрекательство к преступной агрессии)», — подчеркнул он у себя в Twitter.

https://twitter.com/MelnykAndrij/status/1571630065837809664

Тем временем кремлевский режим на фоне успешного контрнаступления украинской армии инициировал через своих марионеток в ОРДЛО срочный псевдореферендум о «присоединении» этих территорий к РФ.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Германия Российская агрессия Бундестаг Андрей Мельник Война России против Украины

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