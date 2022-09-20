Немецкие депутаты собрались на захваченные РФ территории. Украина предупредила об уголовной ответственности
Украина будет рассматривать поездку немецких депутатов как подстрекательство к агрессии (Фото:Steffen/flickr.com)
Группа депутатов Бундестага из ультраправой партии Альтернатива для Германии собралась на временно захваченные РФ территории на востоке Украины.
Об этом говорится в заявлении на официальном сайте ее фракции.
По словам депутатов, являющихся сторонниками кремлевского режима, целью поездки должна быть якобы проверка объективности информации об агрессии РФ, которую подают немецкие СМИ.
В свою очередь посол Украины в Берлине Андрей Мельник предупредил их, что незаконное посещение оккупированных территорий будет рассматриваться как «поддержка российской войны на уничтожение».
«Это уголовное преступление (подстрекательство к преступной агрессии)», — подчеркнул он у себя в Twitter.
Тем временем кремлевский режим на фоне успешного контрнаступления украинской армии инициировал через своих марионеток в ОРДЛО срочный псевдореферендум о «присоединении» этих территорий к РФ.
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