Немецкие депутаты собрались на захваченные РФ территории. Украина предупредила об уголовной ответственности 20 сентября, 10:36 Украина будет рассматривать поездку немецких депутатов как подстрекательство к агрессии (Фото:Steffen/flickr.com)

Группа депутатов Бундестага из ультраправой партии Альтернатива для Германии собралась на временно захваченные РФ территории на востоке Украины.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте ее фракции.

По словам депутатов, являющихся сторонниками кремлевского режима, целью поездки должна быть якобы проверка объективности информации об агрессии РФ, которую подают немецкие СМИ.

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В свою очередь посол Украины в Берлине Андрей Мельник предупредил их, что незаконное посещение оккупированных территорий будет рассматриваться как «поддержка российской войны на уничтожение».

«Это уголовное преступление (подстрекательство к преступной агрессии)», — подчеркнул он у себя в Twitter.

Тем временем кремлевский режим на фоне успешного контрнаступления украинской армии инициировал через своих марионеток в ОРДЛО срочный псевдореферендум о «присоединении» этих территорий к РФ.

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