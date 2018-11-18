18 ноября 2018, воскресенье

Украина представила НАТО доклад о связях России с исламскими террористами

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Особое внимание уделено связям Кремля с террористической организацией Талибан
Ирина Фриз/Facebook

Особое внимание уделено связям Кремля с террористической организацией Талибан

Украина представила своим партнерам по Парламентской ассамблеи НАТО очередной доклад о связи Российской Федерации с исламскими террористическими организациями.

Об этом в Facebook сообщила нардеп от Блока Петра Порошенко, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Фриз.

Она отметила, что особое внимание уделено связям Кремля с террористической организацией Талибан, а также свидетельствам поставки оружия и материальных ресурсов.

"Также в нашем докладе свидетельства того, как российские спецслужбы поощряют радикальных исламистов покидать территорию России, в том числе обеспечивая их перелет, и участвовать в боевых действиях за пределами государства, в частности в Сирии на стороне Исламского государства", - написала Фриз.

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