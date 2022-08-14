Украина много раз предлагала закончить войну, но Россия верит в террор — Зеленский 14 августа, 23:17 Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина много раз предлагала стране-агрессору России закончить войну, но Москва верит только в террор.

«Украина всегда стремилась и стремится к миру и много раз в разных переговорных форматах предлагала российскому руководству закончить войну и освободить украинскую землю от оккупации», — сказал президент во время вечернего видеообращения.

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Зеленский отметил, что пока Россия «верит в террор», и находится в плену своих пропагандистских иллюзий.

Также он добавил, что Кремль до сих пор надеется, что якобы сможет чего-нибудь достичь разными формами шантажа. Зеленский подчеркнул, что у Кремля это не удастся.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что компромисс с РФ возможен после освобождения украинскими силами всех оккупированных Россией территорий.

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