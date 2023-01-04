«Бои будут самыми жаркими». Украина планирует серьезное наступление весной — Буданов 4 января, 14:39 Кирилл Буданов заявил, что Украина планирует серьезное наступление весной (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ожидает, что боевые действия в марте будут «самыми жаркими».



В интервью телеканалу ABC News он сказал, что весной Украина планирует серьезное наступление.

«Тогда [мы увидим больше] освобождений территорий и нанесение окончательного поражения Российской Федерации. Это произойдет по всей Украине, от Крыма до Донбасса», — отметил Буданов.

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Он подчеркнул, что цель Украины — выйти на границы 1991 года.

«И мы ее добьемся», — добавил Буданов.

Накануне Буданов выразил надежду, что 2023 год принесет Украине радость и победу.

6 декабря он в войне украинцев ждут тяжелые времена, но проигрыш России — это уже решенный вопрос. Также он прогнозировал, что ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны 2023 года.