Украина повторно наложила санкции на Януковича, Курченко, Лебедева и Дерипаску

11 сентября, 00:21
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Украина повторно наложила санкции на Януковича (Фото:Tatyana Makeyeva / Reuters)

Украина повторно наложила санкции на Януковича (Фото:Tatyana Makeyeva / Reuters)

10 сентября Кабинет Министров Украины повторно наложил санкции на президента-беглеца Виктора Януковича, экс-министра обороны Павла Лебедева, украинского бизнесмена времен Януковича Сергея Курченко, а также российского олигарха Олега Дерипаску. Это позволит окончательно конфисковать все их имущество на территории Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в соцсетях.

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"Это решение нужно для того, чтобы согласно новому законодательству окончательно конфисковать все их имущество на территории Украины", - написал он.

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Шмигаль сообщил, что замораживание и конфискация всех активов России и ее граждан происходит согласно четко определенным процедурам и в соответствии с новым законодательством.

"Мы планомерно работаем над тем, чтобы забрать все имущество и средства России и направить их на усиление нашей армии и на наше восстановление", - подытожил премьер.

9 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №637, которым принял решение СНБО о введении санкций против 606 человек из руководства РФ.

Впрочем, по словам главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, в подписанном Зеленским санкционном списке СНБО нет ни одного российского олигарха, включая Аркадия Ротенберга и Михаила Фридмана.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Виктор Янукович Кабинет министров Украины Сергей Курченко Павел Лебедев Активы Януковича Олег Дерипаска Экс-чиновники времен Януковича Санкции Денис Шмыгаль

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