Украина потребует компенсации в международных судах из-за строительства Керченского моста: подробности

Украина потребует компенсации убытков в международных судах из-за строительства Керченского моста. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Он утверждает, что Россия намеренно спроектировала Керченский мост ниже, чтобы ограничить размер судов, которые могут заходить в украинские порты - Мариуполя и Бердянска. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Министр отметил, что украинские предприятия уже подсчитали убытки. Ориентировочно они оцениваются в полмиллиарда грн. в год - это прямые потери от сокращенного тоннажа судов. При этом косвенные убытки от открытия моста - это миллиардные суммы, поскольку пролив постоянно находится под угрозой перекрытия.

В Министерстве экологии и природных ресурсов изучают материалы для того, чтобы подать международный иск против России. Ранее специалисты Института водных проблем и мелиорации НАН Украины заявляли, что сооружение угрожает экосистеме Азовского и Черного морей.

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Движение автомобилей по Керченскому мосту началось 16 мая в 5:30 утра. Его официально открыли 15 мая. Навстречу друг другу со стороны Кубани и Крыма ехали колонны, украшенные российскими флагами и шариками. Отмечается, что отныне ездить по Керченскому мосту смогут все легковые автомобили и пассажирские автобусы. При этом водителям нужно учитывать ограничения скорости - 90 километров в час. Останавливаться на мосту даже для красивого фото запрещено правилами дорожного движения. Для грузовиков движение будет открыто осенью этого года.

Это событие стало темой широкого обсуждения в мировых СМИ.

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Иск против РФ о нарушении прав был подан еще в 2016, но ни юридически, ни физически это не остановило строительство. Это считается нарушением даже потому, что не было консультаций между двумя государствами, на границе которых возвели строение, отмечает юрист-международник Владимир Василенко. В дальнейшем Украина должна подавать иск в Международный арбитраж о нарушении Россией прав Украины. Юрист уверяет, что решение будет в пользу Украины, однако Россия его выполнять традиционно не будет.

Основное назначение моста для России военно-стратегическое - для переброски войск и техники, рассказал в комментарии НВ бывший министр экономики Виктор Суслов. Он отмечает, что незначительный эффект будет заметен для экономики Крыма, для промышленного роста. Для Украины же позитива нет.

Напомним, в Керчи 15 мая состоялось торжественное открытие Крымского моста. Его длина составляет 19 километров, строительство продолжалось с начала оккупации Крыма Россией.

Ранее Евросоюз, НАТО и Госдеп осудили открытия участка моста и заявили, что строительство является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.