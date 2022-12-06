«Я остаюсь оптимистом». На поле боя появятся западные танки и боевые самолеты — Резников

6 декабря, 11:28
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Алексей Резников (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Алексей Резников (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Министр обороны Алексей Резников убежден, что Украина получит от Запада танки и боевые самолеты в качестве военной помощи.

В эфире телемарафона он заявил, что партнеры Украины очень практичны, прагматичны и реалистичны.

«Поэтому они четко понимают — если дают какую-то новую систему, то будут осознавать, что у них есть на складах амуниция к ним, ракеты, системы для ремонта, есть инструкторы и наши ребята обучены», — сказал министр.

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Он подчеркнул, что это не политические переговоры, но и также технологические и логистические.

«Но я остаюсь оптимистом и верю, что на поле боя появятся танки стандартов НАТО. Не только Leopard. Так же, как у нас в артиллерии сейчас воюет более восьми систем 155 калибра разных стран. Поэтому я убежден — будут у нас и танки, и даже боевые самолеты», — отметил Резников.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что Украине оказывает помощь большое количество стран, однако не обо всем сообщается публично.

По его словам, Россия и не подозревает о той помощи, которую Украина получает от своих партнеров

https://www.youtube.com/watch?v=HmZHgK5tir0
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Танки Военная помощь Самолеты Алексей Резников Война России против Украины

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