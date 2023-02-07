«Только вопрос времени». Данилов убежден, что Украина получит F-16 7 февраля, 13:13 Истребитель F-16 (Фото:Arti B/flickr.com)

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что Украина получит истребители F-16.

«Это только вопрос времени, когда мы получим F-16. Они обязательно придут. К сожалению, тем временем мы теряем наших людей, борясь за свою независимость», — заявил Данилов в комментарии CNN.

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Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что поддерживает передачу F-16 Киеву, если партнеры по НАТО коллективно пойдут на этот шаг.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопрос истребителей.

