Оружие, санкции, дипломатия. Зеленский рассказал о планах Украины на сентябрь 27 августа, 14:30 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Stelios Misinas)

Президент Владимир Зеленский заявил, что в сентябре международная активность Украины будет «не меньше, чем в эти недели». Она коснется вооружения, дипломатических мероприятий и санкций.

Об этом он сообщил в Telegram в воскресенье, 27 августа.

Зеленский анонсировал новые оборонные пакеты для украинских военных, которые будут включать артиллерию, бронетехнику, ПВО, ракеты и средства для разминирования. По его словам, все партнеры об этом знают, и Киев ждет решений.

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Также состоятся следующие раунды переговоров по гарантиям безопасности для Украины и «присоединение новых стран к общей архитектуре безопасности». Президент упомянул о подготовке к Форуму оборонных индустрий, саммиту первых леди и джентльменов и участии Украины в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Продовольственная безопасность мира — неизменный приоритет. В течение недели — несколько совещаний по этим вопросам. Украину будет слышать Глобальный Юг. Готовим новую коммуникацию», — рассказал Зеленский.

Он напомнил о новых санкциях США против России, в частности физических и юридических лиц, причастных к депортации украинских детей на территорию страны-агрессора. Киев работает над аналогичными санкционными шагами партнеров, добавил президент.

Президент Украины 19−20 августа посетил Швецию, Нидерланды и Данию. Амстердам и Копенгаген пообещали передать Киеву 61 истребитель F-16 — 42 и 19 соответственно. Также украинские пилоты тестируют шведские самолеты Gripen, а Киев договорился со Стокгольмом о совместном производстве БМП CV-90. Затем Зеленский отправился в Грецию на саммит Украина — Балканы.

В течение 23−24 августа в Украину прибыл ряд западных лидеров, которые пообещали новую помощь. В Киеве состоялся третий саммит Крымской платформы, где они заверили в своей поддержке.

