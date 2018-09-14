14 сентября 2018, пятница

Украина пока не выполнила условия для первого транша ЕС - вице-президент Еврокомиссии

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Валдис Домбровскис
Фото: YES

Валдис Домбровскис

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что Украина пока не выполнила условия для предоставления первого транша в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС.

Об этом он заявил в комментарии Радио Свобода во время 15-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

По его словам, условия включают борьбу с коррупцией, создание Антикоррупционного суда, проверку электронных деклараций, проверку бенефициарных владельцев компаний, а также улучшение администрирования налогов, управления государственными предприятиями.

По словам Домбровскиса, если украинские власти выполнят требования для первого транша в ближайшее время, то первый транш могут перечислить до конца года. Следующий транш может быть предоставлен весной 2019 года.

"После разговоров с представителями украинской власти мы видим, что работа продолжается, и мы можем ожидать быстрого прогресса", - добавил вице-президент Еврокомиссии.

Напомним, что 14 сентября представители Украины ЕС подписали меморандум о взаимопонимании и кредитное соглашение о предоставлении четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС Украине на € 1 млрд.

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