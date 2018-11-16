Украина подняла стоимость электронной визы до $85

Стоимость электронной визы для въезда в Украину вырастет до $85

С 1 января 2019 ставка консульского сбора за оформление электронных виз для въезда в Украину увеличится с 65 до 85 долларов.

Как сообщает правительственный портал, об этом говорится в изменениях к правилам оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию, утвержденных Кабинетом министров.

Также согласно изменениям, отменяется возможность оформления иностранцам туристических и деловых виз в пунктах пропуска через государственную границу в международных аэропортах Борисполь, Киев (Жуляны) и Одесса, поскольку с апреля 2018 года Министерство иностранных дел централизованно оформляет электронные визы указанным категориям граждан.

Кроме того, расширяется перечень оснований для оформления электронных виз. Теперь в дополнение к деловой и туристической цели въезда вводятся электронной визы для поездок в Украину с частной целью, для лечения, осуществления деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта, а также представителям СМИ.

Напомним, с апреля консульская служба МИД Украины начала оформление электронных виз (е-Виза) иностранцам для въезда в Украину.

Для оформления электронной визы необходимо заполнить анкету онлайн, скачать сканированные копии необходимых документов, заплатить на сайте банковской картой (платежных систем MasterCard Worldwide или Visa International) и распечатать полученную по электронной почте электронную визу.

Е-визы действуют для граждан следующих государств: Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Бахрейн, Боливия, Бутан, Вануату, Гаити, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминикана, Индонезия, Камбоджа, Катар, Коста-Рика, Кувейт, Лаос, Маврикий, Малайзия, Мальдивы, Мексика, Микронезия, Мьянма, Непал, Никарагуа, Новая Зеландия, Оман, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сингапур, Суринам, Таиланд, Тимор-Лешти, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Фиджи, Ямайка.