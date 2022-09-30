Украина вела консультации с НАТО перед подачей заявки — Подоляк

30 сентября, 20:54
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Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что перед подачей заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре Украина проводила консультации с Альянсом.

В эфире телемарафона в пятницу, 30 сентября, советник рассказал, что «предварительные консультации действительно проводились в течение определенного времени на уровне разных экспертов и первых лиц и государства, и блока НАТО».

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"…Все «цели», которые РФ ставила перед собой, аннулированы украинской стороной. Одна из них была не допустить продвижения Украины в НАТО. Мы зафиксировали: есть Украина, в Украине есть своя внешняя политика, [которая] будет реализовываться максимально эффективно и так, как нам нужно", — добавил Подоляк.

Он также отметил, что у Украины есть огромный опыт участия в войне большой интенсивности современного типа, которого нет ни у одной страны НАТО, поэтому для Альянса «важно, чтобы Украина была в составе НАТО».

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Президент Владимир Зеленский в пятницу, 30 сентября, заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Он предложил, чтобы на время переговоров о вступлении Украины партнеры нашей страны реализовали предложения по гарантиям безопасности, перечисленные в Киевском безопасностном договоре.

https://www.youtube.com/embed/FIFaLd94NpU
Редактор: Нина Григорская

Теги:   НАТО Вступление в НАТО Украина НАТО Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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