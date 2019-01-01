Украина подала в ЕСПЧ иск против РФ о нарушении прав человека в оккупированном Крыму Сегодня, 01:52 7 Цей матеріал також доступний українською Рассмотрение иска должно начаться в феврале 2019 года

Министерство юстиции Украины подало в Европейский суд по правам человека иск о нарушении прав человека в аннексированном Крыму.

Об этом написал уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина на своей странице в Facebook.

"Зубастые пираньи (с) Минюста подают позицию по аннексии и нарушении прав человека в Крыму для февральского заседания ЕСПЧ", - сообщил он.

Рассмотрение иска должно начаться в феврале 2019 года.

Напомним, 7 января Украина намерена подать в ЕСПЧ полноценную межгосударственную заявление с требованием освобождения 24 моряков, захваченных Россией в Керченском проливе 25 ноября.