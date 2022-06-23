Украина подала еще один иск против России в ЕСПЧ 23 июня, 19:54 Цей матеріал також доступний українською Последствия российского ракетного удара по зданию администрации в Николаеве, 8 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Министерство юстиции Украины подало новый иск против страны-агрессора России в Европейский суд по правам человека.

Об этом заявил глава Минюста Денис Малюська, сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 23 июня.



В новом иске Украина обвиняет власти России в нарушении Европейской конвенции по правам человека из-за незаконного вторжения на суверенную территорию нашей страны. Малюська подчеркнул, что по всей территории Украины Россия каждый день неизбирательно применяет военные силы и средства против гражданского населения и имущества граждан, нарушая все нормы международного права.

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«Десятки тысяч человек погибли, ранены, пропали без вести, сотни тысяч домов разрушены или повреждены, миллионы человек стали вынужденными переселенцами, а тысячи компаний потеряли свое имущество и бизнес. Указанные насильственные действия проводятся по прямому указанию высшего российского руководства», — сказал министр.

В Минюсте рассказали, что поданный Украиной документ касается вопиющих нарушений Россией прав человека на начальном этапе войны и событий от полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года до фактического отступления российских войск из окраин Киева и других городов на севере 7 апреля 2022 года. Жалобы о дальнейших нарушениях России направят в ЕСПЧ в следующих дополнениях к заявлению.

Украина в рамках иска требует от страны-агрессора полностью вывести войска и выплатить компенсацию потерпевшим сторонам. По данным Минюста, на первом этапе российского военного вторжения ущерб составил 80 млрд долларов.

Российский диктатор Владимир Путин в июне подписал закон о неисполнении постановлений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта 2022 года. После начала полномасштабного вторжения в Украину страну-агрессора исключили из Совета Европы.

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