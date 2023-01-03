Буданов надеется на победу Украины в войне уже в этом году 3 января, 15:03 Кирилл Буданов (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов надеется, что 2023 год принесет Украине радость и победу.



В то же время, как сказал Буданов в эфире телемарафона, в 2023 году российское руководство будет ждать трансфер власти. К реваншистам или более лояльным покажет время, сообщает пресс-служба ГУР.

Видео дня

«Радость и победу — вот, что нам принесет 2023 год. Как минимум, я на это надеюсь», — отметил он.

Также начальник ГУР прокомментировал предположение, что война может занять до года, сказав, что многие отчисляют этот год по своим собственным критериям.

«Для многих людей война началась 24 февраля, хотя на самом деле, напомню, она продолжается с 2014 года. Ну если таким образом добавить год, то это и будет середина или вторая половина 2023 года… В мире может произойти что угодно, но есть определенный набор факторов, определенные алгоритмы, которые уже задействованы, и, опираясь на это, я делаю выводы», — добавил Буданов.

6 декабря Буданов заявлял, что в войне украинцев ждут тяжелые времена, но проигрыш России — это уже решенный вопрос. Также он прогнозировал, что ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны 2023 года.

