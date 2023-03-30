В Украине не останется ни следа России — Зеленский 30 марта, 22:43 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Украина победит на фронте и не оставит ни следа страны-террориста России на своей территории. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 30 марта — на 400-й день с начала полномасштабного вторжения РФ.

Глава государства подчеркнул, что Украина уже прошла колоссальный путь, пережила самые страшные дни февраля 2022-го, прошла весну, которая «изменила весь ход войны в пользу нашей обороны», и выдержала эту зиму.



Видео дня

«Битва за Киев, Чернигов, за Сумскую область. Возвращение районов нашей Харьковской области, возвращение Херсона, оборона Бахмута и Донбасса — это героизм украинцев, которого миру не забыть. Мы готовим следующие шаги, наши активные действия. Мы готовим приближение нашей победы», — сказал он.

Зеленский поблагодарил всех, кто защищает Украину, кто помогает защитникам и семьям погибших и возвращает нормальную жизнь на освобожденные от оккупантов территории, а также всем в мире, кто поддерживает Украину.

«Украина победит на фронте. Украина победит в восстановлении. Украина победит в возвращении справедливости. Никакого следа России на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным тоже не оставим. Готовим новости по этому поводу», — добавил президент.

В Генштабе ВСУ 30 марта сообщали, что оккупанты сосредотачивают основные усилия на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боев остаются Бахмут, Авдеевка, Марьинка и Белогоровка.