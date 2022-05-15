Украина будет принимать Евровидение в следующем году — Зеленский
Группа Kalush Orchestra заняла первое место на Евровидении 2022 (Фото:REUTERS/Yara Nardi)
Президент Владимир Зеленский отреагировал на победу группы Kalush Orchestra на конкурсе Евровидение 2022 и подчеркнул, что в следующем году Евровидение примет наша страна.
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Глава государства поблагодарил за победу Kalush Orchestra и всех, кто отдал голоса за Украину. Он выразил уверенность, что «победный аккорд» Украины в битве с врагом не за горами.
«Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать Евровидение! Третий раз в своей истории. И верю — не в последний раз. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей Евровидения принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный!» — написал Зеленский.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тоже поздравил Украину с победой.
«Это очевидное свидетельство не только вашего таланта, но и непоколебимой поддержки вашей борьбы за свободу», — написал он в Twitter.
Джонсон также написал, что гордится представителем Британии и тем, как он представил Соединенное Королевство на конкурсе.
Председатель Евросовета Шарль Мишель тоже поздравил Kalush Orchestra и на украинском процитировал строку из песни группы: «Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе». Он пожелал Украине провести Евровидение 2023 в Киеве, в свободной и единой Украине.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала, что песня Украины завоевала сердце мирового сообщества, и заявила, что ЕС вместе с Украиной.
Kalush Orchestra получили 192 балла от жюри и самый высокий балл от зрителей — 439 (всего 631). Второе место заняла Великобритания (466 голосов), третье — Испания (459 голосов).
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