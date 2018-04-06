Украина планирует вернуть консулов ​​в Ростов - вице-премьер

Для участия в процессе возвращения политических заключенных, Украина намерена вернуть своих консулов ​​в Ростов-на-Дону (РФ).

Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в комментарии 5 каналу.

"Из-за того, что пятерых из них выслали из России, для нас важно сегодня защищать граждан, которые сейчас либо находятся в тюрьмах РФ, или просто находятся на территории РФ", - сказала она.

В то же время она подчеркнула, что Украина при принятии решений в этом вопросе будет действовать в сотрудничестве с международными партнерами.

"Это не будет отдельный шаг Украины, что будет самостоятельно решать эти вопросы напрямую только непосредственно в двустороннем режиме с РФ. Мы присоединились, что чрезвычайно важно, в единых действиях западной цивилизации, по высылке так называемых дипломатов РФ, а по сути - шпионов, и поэтому это не просто шаг, оторванный от широкого международного контекста, и мы и дальше будем действовать в международном контексте", - рассказала вице-премьер-министр.

Напомним, 29 стран и НАТО выслали более 150 дипломатов в знак солидарности с Великобританией из-за отравления в британском Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери, в том числе и Украина. Россия же в ответ выслала украинских дипломатов из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.