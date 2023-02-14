«Для победы нам нужно все». Началась гонка между западными производителями оружия за ведущее место в Украине — интервью 14 февраля, 15:37 Эксклюзив NV Немецкая САУ Panzerhaubitze 2000 на вооружении 43-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ недалеко от Бахмута, Донецкая область, 5 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Западные производители оружия поняли, что Украина превратилась в перспективный рынок продажи оружия, ведь после победы начнется масштабный процесс перевооружения ВСУ под стандарты НАТО, рассказал Radio NV Олег Катков, главный редактор Defense Express.

— Начнем с новости о том, что оккупанты не использовали в тот раз Shahed, а то был разведывательный дрон (это мы о Днепропетровщине), а еще там было сказано, что там был какой-то аэростат с угловыми отражателями. Это какая-то новая русская Wunderwaffe, о которой я раньше не слышал, посмотрел, что это такое, — оказалось, россияне уже это использовали. Это пирамидка с каким-нибудь зеркальным покрытием. А что она им дает, это действительно какая суперсовременная техника?

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— Нет, во-первых, там нет зеркального покрытия. Угловой отражатель — это максимально простое изделие, известное еще со времен изобретения радиолокации как таковой. Дело в том, что он просто отражает лучи радара и благодаря этому даже небольшой объект, сам угловой отражатель, выглядит как огромный самолет. В зависимости от самой формы углового отражателя, его размера можно сконструировать так, чтобы на радарах он выглядел по-разному. Для чего они это делают?

Совершенно очевидно, что у них достаточно разветвленная система радиотехнической разведки, комплексов, которые могут получать информацию и локализовать, находить координаты радиолокационных станций. Это могут быть как наземные комплексы, так и воздушные комплексы радиотехнической разведки. Запуская такой объект в виде шарика плюс этот отражатель, довольно простой дешевым изделием, они могут параллельно смотреть, где находятся радиолокационные станции. После этого возможно использовать эту информацию для планирования полетных задач для ударов крылатыми ракетами, для обхода зон ПВО.

— То есть это ложная цель, которая для радара выглядит как большой объект, но из того, что находится рядом с этим угловым отражателем, можно собирать информацию о наших наземных или других станциях.

— Нет, эти комплексы радиотехнической разведки могут находиться на дальности 400−500 километров. Мы понимаем, что радар видит, наверное, условно 250 километров. Это означает, что его мощность сигнала может быть зафиксирован на значительно больших дальностях.

— Перейдем к британским заявлениям. Издание The Telegraph пишет, что британские руководители оборонных предприятий прибывали в Украину с целью создания совместных предприятий, которые бы производили вооружение и технику по лицензии.

Дальше была фраза еще буквально на днях о каких-то немецких производителях, кажется, упоминался тот же Rheinmetall, но я могу ошибаться. Украину рассматривают как место, где можно, нужно, следует строить предприятия по производству военной техники. Расшифровываем, стартовать что-то во время войны — это вряд ли произойдет?