«Тактически переигрываем на востоке». Стратегическая инициатива сейчас за ВСУ — Зеленский

13 июня, 22:46
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Стратегическая инициатива в полномасштабной войне сейчас за Украиной, несмотря на более чем 2,5 тыс. километров фронта, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 13 июня.

Глава государства подчеркнул, что бои на Донбассе войдут в военную историю «как одна из самых жестоких битв в Европе и за Европу». Украинская армия и разведчики на востоке Украины тактически переигрывают российских военных, несмотря на значительное преимущество врага в количестве техники и артиллерийских системах.

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«Мы имеем дело с абсолютным злом. И у нас нет другого выбора, кроме как идти дальше. Освобождать всю нашу территорию. Выбивать оккупантов изо всех наших областей. И хотя сейчас ширина нашего фронта — уже более 2,5 тысяч километров, чувствуется, что стратегическая инициатива все-таки за нами», — сказал Зеленский.

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Президент сказал, что Украина придет во все города и села, в которых временно нет украинского флага на админзданиях. Он попросил всех, у кого есть возможность, общаться с людьми на захваченных территориях, которых оккупанты держат в информационной блокаде, говорить им правду и повторять, что освобождение будет.

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«Нет сегодня того человека, который точно скажет, сколько времени продлится наш путь к победе. Но абсолютное большинство людей сегодня уже осознает — именно таков наш путь. Так завершится эта война», — добавил глава государства.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Донбасс Донецкая область Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война на Донбассе Владимир Зеленский Война России против Украины

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