Украина передала НАТО доклад о разработке РФ биологического и химического оружия

"Речь идет о возвращении к советским разработкам сочетания Эболы с вирусом оспы" – Фриз

Украинская делегация в Парламентской ассамблее НАТО подготовила доклад об исследованиях российских научно-исследовательских институтов в сфере разработок биологического и химического оружия. Об этом сообщила глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблеи НАТО Ирина Фриз на своей странице в Facebook.

Фриз отмечает, что убийство Александра Литвиненко в Лондоне с применением полония и попытка убийства Сергея Скрипаля в Солсбери – это наглядный пример того, как РФ применяет оружие массового уничтожения за рубежом.

Она заявляет, что как минимум последние три года под видом разработки вакцин Россия ведет исследования вирусов геморрагических лихорадок таких как Эбола и Марбург.

"На самом деле речь идет о возвращении к советским разработкам сочетания Эболы с вирусом оспы. Это подтверждает анализ более чем пяти тысяч позиций государственных закупок и научной активности нескольких российских учреждений, находящихся под МО РФ (Министерством обороны Российской Федерации – прим. ред.). Вместе с этим другая исследовательская организация активно закупает и проводит исследования, указывающие на разработку новых боевых отравляющих веществ со свойствами нервнопаралитических газов. Соответствующий доклад передан также в штаб-квартиру Альянса", – говорится в сообщении.

По ее убеждению, членом ПА НАТО также необходимо ознакомиться с отчетом, что фокусирует внимание на вопросе применения химического и биологического оружия массового поражения.

"Не исключаю перспектив включения этого аспекта в заключительный доклад лорда Джоплинга, как еще одной угрозы в рамках гибридных действий России против других государств", – добавила она.

Ранее сообщалось, что в ходе сессии Парламентской ассамблеи НАТО главная докладчица Улла Шмидт возложила ответственность за нарушение прав человека в Украине и Грузии на Россию.