Украина передала Китаю украинскую формулу мира и ждет диалога — Зеленский

21 марта, 20:44
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китаю публично и по дипломатическим каналам передали украинскую формулу мира.

Об этом сообщает Укринформ.

«Китаю мы и публично, и по дипломатическим каналам передали нашу формулу мира и приглашение участвовать в этой формуле», — сказал президент во время брифинга с премьер-министром Японии Кишидой Фумио.

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Зеленский добавил, что Киев приглашает Пекин к диалогу и ожидает ответа.

24 февраля Китай обнародовал документ с позицией по «урегулированию» войны РФ против Украины, состоящего из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня, переговорам, но не к выводу войск РФ с украинской территории.

Зеленский считает положительным тот факт, что Пекин начал говорить об Украине, но не согласился с некоторыми пунктами «мирного плана».

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Китай Российская агрессия Войска РФ Украина Пекин Владимир Зеленский Формула мира

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