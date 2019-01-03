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Украина ожидает от США и НАТО помощи для увеличения оборонных возможностей - Чалый

Сегодня, 02:47
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Посол Украины в США Валерий Чалый

Фото: Газета День

Украина ожидает от НАТО и Соединенных Штатов Америки помощи для увеличения оборонных возможностей.

Как передает Укринформ, об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый в студии Час-Тайм.

"Угроза России не только Украине, но и угроза Европе в целом. США Россия воспринимается как угроза, а такого не было раньше. Поэтому мы уже работаем вместе. Мы ожидаем продолжения помощи (от США и НАТО - ред.) по увеличению наших оборонных возможностей. Мы ожидаем еще и развития конкретных проектов в сфере энергетики, энергетической безопасности", - сказал он.

Теги:   Украина Валерий Чалый НАТО США

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