Украина ожидает от США и НАТО помощи для увеличения оборонных возможностей - Чалый Сегодня, 02:47 13 Цей матеріал також доступний українською Посол Украины в США Валерий Чалый Фото: Газета День

Украина ожидает от НАТО и Соединенных Штатов Америки помощи для увеличения оборонных возможностей.

Как передает Укринформ, об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый в студии Час-Тайм.

"Угроза России не только Украине, но и угроза Европе в целом. США Россия воспринимается как угроза, а такого не было раньше. Поэтому мы уже работаем вместе. Мы ожидаем продолжения помощи (от США и НАТО - ред.) по увеличению наших оборонных возможностей. Мы ожидаем еще и развития конкретных проектов в сфере энергетики, энергетической безопасности", - сказал он.